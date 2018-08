Straubing - Die Straubinger feiern ihre fünfte Jahreszeit: Am Freitag beginnt in der 45.000-Einwohner-Stadt das 206. Gäubodenvolksfest. Die Veranstalter rechnen mit etwa 1,4 Millionen Besuchern - unter ihnen Ministerpräsident Markus Söder (CSU), der zur offiziellen Eröffnung am Samstag die Festrede halten wird. Das Volksfest dauert bis zum 20. August.