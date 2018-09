Neustadt bei Coburg - Beim Frontalzusammenstoß eines Kleinbusses mit einem Pkw sind in Oberfranken fünf Schulkinder und drei Erwachsene schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben geriet der 50-jährige Kleinbus-Fahrer am Freitagmittag in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn. Der entgegenkommende 52 Jahre alte Pkw-Fahrer konnte mit seinem VW Golf nicht mehr ausweichen und prallte frontal in den Kleinbus.In diesem saßen außer dem Fahrer noch fünf Schulkinder und deren Betreuerin. Durch die Wucht des Zusammenpralls wurden beide Fahrzeuge gegen die Leitplanke und in den Straßengraben geschleudert.