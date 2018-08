In Bayerischen Alpen Mann (73) stürzt 230 Meter in die Tiefe - tot!

Mittenwald - Der Mann aus Castrop-Rauxel in Nordrhein-Westfalen war alleine unterwegs und stolperte offenbar beim Abstieg zurück ins Tal, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der Wanderer brach am Mittwochvormittag zu seinem Ausflug auf und schickte am Nachmittag seiner Frau eine Nachricht vom Gipfel. Als ihr Ehemann am späten Abend nicht in die gemeinsame Unterkunft in Mittenwald zurückkehrte, meldete sie ihn als vermisst.