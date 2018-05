Nürnberg - Der Angeklagte gab zum Auftakt am Dienstag zu, die zwei Opfer getötet zu haben, wollte sich aber zum Tathergang nicht äußern, wie sein Verteidiger Manfred Neder am Landgericht Nürnberg-Fürth erklärte. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Deutschen Mord in zwei Fällen vor.