FC Bayern am 12. August zu Gast Brisante Premiere für Kovac: Supercup gegen Eintracht in Frankfurt

München/Frankfurt/Main - Das erste Pflichtspiel von Niko Kovac mit dem FC Bayern ist an Brisanz nicht zu überbieten: Die Münchner bestreiten den Supercup gegen Eintracht Frankfurt am 12. August in der Commerzbank-Arena in Frankfurt. Eintracht Frankfurt bekommt als DFB-Pokalsieger automatisch das Heimrecht für die Chance auf den ersten Titel der Saison.Angestoßen wird das Duell zwischen dem Meister aus München und dem hessischen Pokalsieger um 20.30 Uhr (live ZDF und Eurosport 2).