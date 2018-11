"Keyless Go" lässt Diebe einfach einsteigen

Bei der Technik erkennt das Fahrzeug den Schlüssel, wenn er sich in unmittelbarer Nähe befindet - auch in der Hosentasche des Fahrers. Die Tür lässt sich dann öffnen und der Motor mit dem Startknopf anlassen. Kriminelle tricksen den Schlüssel mit selbstgebauten Sendern und Empfängern aus, indem sie die Reichweite des Funksignals verlängern. Wird ein Autoschlüssel etwa direkt hinter der Wohnungstür abgelegt, kann einer der Diebe sein Funksignal abfangen und zum Empfänger des Komplizen weiterleiten, der in der Nähe des Wagens wartet. So erklärt es der ADAC.