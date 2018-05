Er selbst zieht die Natur häufig allem anderen vor. "Ich bin oft lieber bei Tieren, als bei Menschen." Der Wildtier-Retter päppelt seine Schützlinge auf und setzt sie dann wieder aus. „Bei den Eichhörnchen ist es in ein paar Wochen so weit.“ Genau wie beim Feldhasen auf dem Holz-Balkon. Namen gibt er den Tieren selten, er möchte sich nicht zu sehr an sie gewöhnen. Seine Tier-Fotos teilt er auf Facebook.