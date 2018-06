Der 45-jährige Taxler und gelernte Jurist will bessere Bedingungen für die etwa 20.000 Taxler (3.400 Taxis) in München erreichen. Es geht um die Standplatzpflicht und die Frage, ob Taxis nur an den festgelegten Standplätzen auf Fahrgäste warten dürfen.

Davon gibt es 212 in München. Dazu kommen 34 Bedarfsstandplätze. Die Taxler halten sich nicht immer daran. Und so sieht man des Öfteren auch außerhalb der vorgesehenen Standplätze Taxis, die vor Hotels und Diskotheken auf Fahrgäste warten.