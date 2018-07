Bayerischer Ministerpräsident Fotokönig, Ghandi, Lufttaxler: Markus Söders skurrilste Szenen

Doch manchmal sorgt der 51-Jährige auch ganz unfreiwillig für skurrile Szenen: So etwa am Dienstag, als im Hof der Bayerischen Staatskanzlei verschiedene Modelle von Lufttaxis vorgestellt wurden. Da ließ es sich der CSU-Mann natürlich nicht nehmen, um einmal selbst in einem Flugsimulator Platz zu nehmen. Die Hände an beiden Knüppeln, dazu ein konzentrierter Gesichtsausdruck und schon kann's losgehen.