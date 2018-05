Bayerischer Fernsehpreis Große Ehre für Hape Kerkeling

Noch mehr Preisträger

Der Preis für die besten Darstellerinnen und Darsteller in den Kategorien "Fernsehfilm, Serien und Reihen" ging am Freitagabend an: Julia Jentsch (40) in "Das Verschwinden" (ARD) und Maximilian Brückner (39) in "Hindafing" (BR). Regisseur Christian Schwochow (39) wurde für seine Serie "Bad Banks" (ZDF) ausgezeichnet.