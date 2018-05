Bayerischer Botschafter Dominik Klein, das Münchner Gesicht der Handball-WM 2019

Der 34-Jährige wurde in Miltenberg in Unterfranken geboren, seine Frau kommt aus Unterschleißheim. Vom THW Kiel wurde er einst in Lederhosen verabschiedet. Und so hatte er keine Mühe, seine Tauglichkeit als bayerischer WM-Botschafter beim Bierfass-Anzapfen unter Beweis zu stellen. Zwei Schläge benötigte er lediglich dafür. O'zapft is! Auch wenn die insgesamt 15 WM-Spiele in München erst im kommenden Januar folgen werden.