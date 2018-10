Aber das gibt’s ja nur in England? Nein. Adels-Fans können am 20. Oktober am Tegernsee einen Blick auf eine echte Märchen-Braut: Herzogin Sophie von Württemberg (24) wird dann nämlich im Kreise von 360 geladenen Gästen ihrem Verlobten Comte Maximilien d’Andigné (29) das Jawort geben. Sophie ist die Tochter von Herzog Philipp von Württemberg und Herzogin Marie Caroline von Württemberg, eine geborene Prinzessin in Bayern.