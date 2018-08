Doch nicht jedes Bier aus dem Freistaat ist beliebt: Mit Abstand am negativsten wurden Krombacher und die bayerische Brauerei Oettinger im Netz wahrgenommen. Oettinger wurde lediglich in 53 Prozent aller Beiträge als gut dargestellt, Krombacher sogar nur in weniger als der Hälfte (47,5 Prozent). Zwar äußerten sich einige Nutzer positiv in Bezug auf den Geschmack von Krombacher, doch die Traditionsbrauerei wurde stark für ihre Kooperation mit Nestlé kritisiert.