München - Wenn einer für Niko Kovac in der aktuellen Situation in die Bresche springt, dann Uli Hoeneß – das war klar. Vor dem Abflug des FC Bayern nach Athen vor dem Champions-League-Spiel am Dienstag bei Olympiakos Piräus (21 Uhr, Sky) holte der Vereinspräsident zu einer Verteidigungsrede für seinen Trainer aus, indem er die Offensive des Meisters kritisierte. Es ginge um "die Einstellung", sagte Hoeneß am Flughafen: "Man muss geil sein auf die Tore." Beim 2:2 in Augsburg hatten die Bayern vor dem Ausgleich in der Nachspielzeit etliche hochkarätige Chancen vergeben.