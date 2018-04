Bayer Leverkusen gegen FC Bayern: Wer fährt nach Berlin?

Fußball-Deutschland erwartet am Dienstag im DFB-Pokalhalbfinale ein echtes Spitzenspiel – Bayern-Trainer Jupp Heynckes spricht gar von einem "Leckerbissen": Bayer 04 Leverkusen, aktuell Tabellendritter, empfängt den deutschen Meister aus München. Zwei Mannschaften würden aufeinandertreffen, die einen "sehr gepflegten und attraktiven" Fußball spielen, sagte Heynckes am Montag vor dem Duell mit seinem früheren Verein.

Für die Bayern lebt der Traum vom Triple weiter – noch sind die Münchner in allen drei Wettbewerben vertreten. Die Meisterschaft haben sie schon sicher, im Halbfinale der Champions League geht es jetzt gegen Real Madrid. Doch jetzt liegt der Fokus voll auf dem Pokalspiel gegen Leverkusen. Heynckes bewertet die Vorschlussrunde zwar als "sehr schwierige Aufgabe", der unbedingte Wille am Einzug ins Finale sei aber natürlich vorhanden. "Für den gesamten Verein, die Spieler, den Staff, ist es etwas Besonderes, am Pokalendspiel in Berlin teilzunehmen", sagte Heynckes. "Jeder wünscht sich, dass man da wieder hinkommt. Nur ist noch ein Hindernis zu überwinden."

Bayer Leverkusen gegen FC Bayern: Arturo Vidal fällt aus

Verzichten muss Heynckes am Dienstag definitiv auf Mittelfeldspieler Arturo Vidal. Der Chilene verletzte sich am Sonntag im Training am Knie und muss operiert werden.