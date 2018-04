11:25 Uhr: Heynckes über das Abendessen mit dem Betreuerteam: "Die Initative kam von Brazzo. Er hatte die Idee. Es war ein schöner Abend. Wir saßen mit dem ganzen Staff zusammen. Er hat noch eine knackige Rede gehalten. Das Feedback war sehr positiv. Das verdeutlicht, wie gut die Atmosphäre derzeit an der Säbenerstraße ist. Für mich wqar es allerdings ein zusätzlicher Termin".

11:22 Uhr: Heynckes über die moralische Diskussion nach der Kovac-Verpflichtung: "Das ist im Moment nicht mein Thema. Dazu äußere ich mich vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt mal. Aber in Zeiten in dennen ein Donald Trump in den USA Präsident ist, erübrigt sich eigentlich eine solche Diskussion"

11:20 Uhr: Auf was muss in Leverkusen geachtet werden: "Leverkusen ist eine konterstarke Mannschaft. Die in der Offensive sehr kreativ ist. Solche Spiele leben auch immer von den Emotionen. Die muss man wecken. Wir müssen verhindern, das Leverkusen das aktiviert".

11:19 Uhr: "Wir haben den Vorteil, dass wir rotieren könne. Wir haben ein ganz hohes Niveau. Das hat man auch gegen Gladbach gesehen".