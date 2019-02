Bayer Leverkusen gegen FC Bayern: Nächster Sieg für Kovac?

Gelingt Niko Kovac mit dem FC Bayern der dritte Sieg im dritten Rückrunden-Spiel der Bundesliga? Am Samstag müssen die Münchner beim aktuellen Tabellenneunten Bayer Leverkusen ran. Ein Sieg ist Pflicht, damit der Sechs-Punkte-Abstand auf Spitzenreiter Borussia Dortmund nicht noch größer wird.

Personell hatte Kovac bei der Pressekonferenz am Donnerstag einiges mitzuteilen: So sind die Altstars Franck Ribéry und Arjen Robben, die diese Woche wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen sind, noch keine Option gegen die Werkself. Thiago fehlte am Donnerstag im Training, wird am Samstag aber aller Voraussicht nach spielen können. Corentin Tolisso, geplagt von einem Kreuzbandriss, fällt weiterhin aus, konnte diese Woche jedoch erstmals wieder auf dem Platz trainieren.

FC Bayern hat das Hinspiel gewonnen

Bei Bayer Leverkusen versucht der neue Trainer Peter Bosz, seit Ende Dezember im Amt, die durchwachsene Hinrunde vergessen zu machen. Sein Debüt gelang ihm mit einem 3:0-Erfolg gegen den VfL Wolfsburg, zuletzt gab es jedoch eine 0:1-Niederlage gegen Borussia Mönchengladbach.

An das Hinspiel gegen Leverkusen dürfte Kovac gute Erinnerungen haben. Am 3. Spieltag konnten die Münchner in der Allianz Arena damals mit 3:1 gewinnen – Tolisso, Robben und James waren damals für den Rekordmeister erfolgreich.