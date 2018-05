Isarvorstadt - Schwerer Betriebsunfall auf der Großbaustelle in der Ruppertstraße neben dem Kreisverwaltungsreferat. Dort ist am Dienstagabend ein Bauarbeiter während Schalungsarbeiten an der Kellerdecke rund drei Meter von einer Leiter gestürzt. Der Mann fiel auf den Betonboden, wo mehrere Bewehrungseisen lagen.