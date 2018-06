"So wird der Zuschauerbereich rund um Trainingsplatz zwei derzeit noch als Zu- und Abfahrtsbereich für die zahlreichen Bagger, Lader und Landmaschinen verwendet, die für den Ausbau des hinteren Trainingsplatzes notwendig sind. Auch zwischen dem neu errichteten Bürogebäude und Trainingsplatz zwei sind die Bauarbeiten in vollem Gange, so dass auch an dieser Stelle Engpässe entstehen", teilt der Verein mit.