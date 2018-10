Wirtschaftlichkeit dürfe hier kein Kriterium mehr sein

Gut zehn Jahre also, in denen auf einem städtischen Grundstück in bester Lage nichts vorangeht. Mieter-Aktivist Maximilian Heisler kann das nicht verstehen: "Es ist schade, dass solche Fälle auch bei der Stadt immer wieder auftauchen", sagt er. Die Verwaltung sei in ihren eigenen Angelegenheiten einfach zu schwerfällig. Heisler: "Wenn man städtischen Grund hat, muss da hin, was geht, so viel wie geht und das so schnell wie möglich." Wirtschaftlichkeit dürfe hier kein Kriterium mehr sein. "Es müsste eigentlich klar sein, dass sich so etwas langfristig immer rechnet", meint Heisler.