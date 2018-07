Bauen und wohnen Architektur: So verändert Glas das moderne Stadtbild

Flachdächer liegen darüber hinaus im Trend, verhindern sie doch störende Schrägen und nutzen die erlaubte Geschosshöhe maximal und bestmöglich aus. Apropos Höhe: In München ist die Höhenbeschränkung noch immer bindend. Im Jahr 2004 gab es dazu einen Bürgerentscheid, der bis heute Bestand hat und besagt: 100 Meter sind das Maximum an Höhe. Orientierungspunkt sind dabei die Türme der Frauenkirche.

Um den Straßenlärm, der in der Großstadt nun mal herrscht, besser abzuschirmen, ist die Glasfassade eine gern genutzte Variante. Eine Doppelfassade aus Glas sorgt trotz einer Lautstärke von 80 Dezibel für ruhige Stunden – und zwar direkt an der Donnersbergerbrücke. Andernorts sorgen moderne Glaspaläste für besorgte Bürgergesichter. Aktuell zeigen sich diese vor allem rund um den Sattlerplatz. Zu hoch, zu viel Glas, zu viel Stahl – das befürchten die Bürger, die neugierige Blick auf die Ergebnisse des Architektenwettbewerbs geworfen haben.

Warum Architekten mit Glas als modernes Material im Stadtbild planen, ist dabei auf das Material an sich zurückzuführen. Es ist deutlich weniger wuchtig als Beton und Mauerwerk. Und es trägt die Handschrift eines modernen, innovativen Städtebaus.

Münchens Architektur steht unter vielen Einflüssen

Ein eindeutiges Münchner Stadtbild gibt es ohnehin nicht. Wer durch die Stadt flaniert, fühlt sich am Odeonsplatz ein wenig wie in Italien. Er soll der Loggia die Lanzi im italienischen Florenz nachempfunden sein. Nahe der Frauenkirche werden Erinnerungen an die Gotik Frankreichs wach und am Königsplatz können Architektur-Kenner griechische Züge verspüren. Die Glyptothek, die Propyläen und die Antikensammlung zeigen diese Züge ganz deutlich auf. Typisch französisch sind hingegen die Pfeiler der Kirche im Inneren.

Der Odeonsplatz in München erinnert an einen Platz in Florenz. Foto: dpa

Auch Schloss Nymphenburg trägt französische Züge. Wo hingegen Wachstum herrscht, wird kaum mehr eine antike Bauart nachempfunden, sondern lieber das moderne Material, das Glas, genutzt.