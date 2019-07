So können Fahrgäste das Problem umgehen

Umgehen lässt sich das Problem relativ leicht: Die MVG rät den Fahrgästen bis zum Hauptbahnhof durchzufahren und von dort aus in Richtung Odeonsplatz wieder eine Station zurückzufahren. Andersherum bittet die MVG Fahrgäste, die am Stachus in Richtung Hauptbahnhof fahren möchten, bis zum Odeonsplatz zu fahren, um dort dann wieder in die andere Richtung umzusteigen. Bei der Fahrt mit der U4 oder U5 sollten die Fahrgäste in den nächsten Wochen also etwas mehr Zeit einplanen.