Bastian Schweinsteiger bedankt sich Promi-Bild des Tages

Während sich am heutigen Muttertag die meisten Promis an ihre Mütter richten, um Danke zu sagen, stellt Bastian Schweinsteiger (33) eine ganz andere Frau in den Fokus: seine Ana Ivanovic (30). Auf Instagram postete der Fußballspieler ein gemeinsames Selfie der beiden und schrieb dazu: "Fröhlichen ersten Muttertag an meine wunderschöne Ehefrau. Ich schätze alles, was du machst."