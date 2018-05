Viertelfinalserie der BBBL: FC Bayern gegen Frankfurt Skyliners

Nun richtet sich der Fokus der Bayern auf die Viertelfinalserie gegen Frankfurt, die im Modus Best-of-three ausgetragen wird und am Samstag (20.30 Uhr/Telekom Sport) in München beginnt. Platz eins nach der Hauptrunde garantiert dem FCBB das Heimrecht in Spiel eins, drei sowie - falls nötig - in der alles entscheidenden fünften Partie. Und zwar bis zu einer möglichen Finalserie.



Dass aber schon die Skyliners ein sehr ernstzunehmender Gegner sind, mussten die Bayern kürzlich beim Ligaspiel in Frankfurt feststellen. Bei dem 87:83-Sieg lagen sie nämlich zu Beginn des Schlussviertels noch mit 18 Punkten zurück, bevor sie das Spiel doch noch drehen konnten. Die Skyliners haben in Phil Scrubb, der in dieser Saison im Schnitt 19,6 Punkte erzielte, den Topscorer der Liga sowie in Tai Webster (15,5) einen weiteren sehr treffsicheren Spieler in ihren Reihen.