Die Rockets waren in der regulären Saison die beste Mannschaft in der NBA. Jetzt ist im Halbfinale Endstation. Superstar Harden zeigte seine Enttäuschung, in dem er direkt nach der Schlusssirene in die Kabine sprintete. Auf das übliche Handshake mit dem Gewinner verzichtete er. "Ich war einfach nur frustriert", erklärte der Rockets-Star. "Wir waren näher dran in diesem Jahr und werden es in der neuen Saison wieder versuchen", kündigte D'Antoni an.