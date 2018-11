Radonjic: "Es wird ein schweres Spiel"

"Ich habe ihre letzten beiden Spiele gesehen, sie sind nach dem Trainerwechsel mit neuer Energie aufgetreten und werden gegen uns alles tun, auch in der Euroleague auf die Erfolgsspur zurückzukehren", sagte Radonjic. "Wir selbst sind aber derzeit gut in Form und haben alle Spieler an Bord. Es wird ein schweres Spiel."