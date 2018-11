Basketball EuroLeague FC Bayern überzeugt mit deutlichem Sieg gegen Darüssafaka

Am siebten Spieltag der EuroLeague sind die Münchner am 16. November (Freitag/20.30 Uhr/Telekom Sport) gegen den russischen Spitzenklub ZSKA Moskau gefragt. Zuvor geht es am Sonntag in der Bundesliga gegen den Tabellenvierten EWE Baskets Oldenburg (18 Uhr/Telekom Sport).