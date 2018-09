Basilikum, Sesam und Hanf Ernährungstrend: Diese Samen sind die neuen Superfoods

Wer sich gesund ernährt, beginnt von innen heraus zu strahlen. Bestes Beispiel dafür ist unter anderem Schauspielerin Gwyneth Paltrow (45), die sich in den letzten Jahren immer mehr zur Lifestyle-Expertin gewandelt hat. Superfoods in die Ernährung zu integrieren, ist seit einigen Jahren ein großes Thema. Wer in diesem Herbst neuen Schwung in seine Ernährung bringen möchte, sollte sich mit dem Thema Samen auseinandersetzen. Denn abgesehen von Chia- und Leinsamen gibt es noch andere Samenarten, die wirklich super für unsere Gesundheit sind.