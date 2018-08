Barnaby, Tatort, Polizeiruf 110, ... Krimi-Tipps am Montag

20:15 Uhr, ZDFneo, Inspector Barnaby: Sag Ja und stirb!

Barnaby (John Nettles) muss mehrere Fälle aufklären, die scheinbar in Zusammenhang mit Professor George Jeffers (David Haig) bahnbrechender Erfindung, der Kernellogik, stehen. Zuerst wird Emily Harte ermordet. War es eine Eifersuchtstat von Jeffers' Ehefrau, weil sich Emily und George so gut verstanden? Aber wie passt dazu der Mord an dem Automechaniker Daniel Snape? In dessen Werkstatt findet Barnaby die entscheidende Spur.