Barnaby, Tatort, ... Krimi-Tipps am Montag

21:45 Uhr, ZDFneo, Inspector Barnaby: Das Tier in dir

In einem Wehr wird die Leiche des ehemaligen Gesellschaftsfotografen Rex Masters gefunden. Es war Mord. Alle, die Rex nahestanden, präsentieren eilig ein Testament über sein Vermögen. Als gültig erkennt Notarin Jane Benbow (Helen Masters) das seiner Haushälterin Janet Bailey (Emily Woof) an. Zufall oder nicht - am selben Tag reist Nichte Faith Alexander (Lisa Eichhorn) nach vielen Jahren aus den USA an, um Rex zu besuchen. Alle staunen - hat Rex ihnen doch immer erzählt, Faith und ihre Familie seien bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen.