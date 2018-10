Barnaby, Tatort,... Krimi-Tipps am Montag

22:45 Uhr, BR, Operation Zucker. Jagdgesellschaft

LKA-Ermittler Murot (Ulrich Tukur) hat häufig Kopfschmerzen, und bei einer Routineuntersuchung wird ein Tumor im Hirn entdeckt. Murot lehnt eine Bestrahlung ab und nimmt Tabletten, er hat Angst und verdrängt. Ausgerechnet in dieser Gemütslage führt ihn ein Fall an die Stätte seiner Kindheit zurück: an den Edersee. Ein Mann, erschossen in einem Ruderboot - daneben eine Waffe, die aus dem Umfeld der RAF stammt. Die Ermittlungen der Polizei vor Ort sind schon abgeschlossen, man geht von Selbstmord aus. Murot glaubt jedoch nicht an diese Theorie.