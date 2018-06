Barnaby, Tatort, ... Krimi-Tipps am Montag

20:15 Uhr, ZDF, Unter anderen Umständen: Tod eines Stalkers

Als Kommissarin Jana Winter (Natalia Wörner) ihren Sohn Leo zur Schule bringt, wird sie von Ricky Rehberg (Jan Georg Schütte), der soeben aus langer Haft entlassen wurde, bedroht. Rehberg schwört Rache. Er unterstellt Jana, sie sei schuld am Tod seiner Frau und seiner Tochter und droht, ihrem Sohn Leo etwas anzutun. Jana lässt sich zu der Aussage provozieren, dass sie, falls ihrem Sohn etwas zustößt, Rehberg töten werde. Als Rehberg am selben Abend mit einem Anruf bei Jana Winter vorgibt, dass er Leo in seiner Gewalt habe, fährt die Kommissarin panisch zu dessen Wohnung. Dort kommt es allerdings zu einer unerwarteten Wendung.