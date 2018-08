Barnaby, Polizeiruf 110, ... Krimi-Tipps am Montag

20:15 Uhr, MDR, Polizeiruf 110: Blutiges Geld

Bei einem Raubüberfall auf einen Baumarkt wird der Filialleiter Manfred Weller (Oliver Hörner) niedergeschossen und lebensgefährlich verletzt. Der Täter nimmt zwei Geiseln und kann mit der Beute entkommen. Am nächsten Morgen wird auf den schwerverletzten Manfred Weller in der Intensivstation des Krankenhauses ein Mordanschlag verübt, der nur durch einen Zufall in letzter Minute verhindert werden kann. Doch der Täter gibt nicht auf. Die Ermittlungen werden für die Kommissare Schmücke (Jaecki Schwarz) und Schneider (Wolfgang Winkler) zu einem Wettlauf mit der Zeit.