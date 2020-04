Der Fan, ein Mitglied der Gruppierung "Munich’s Red Pride", wandte sich an Andreas Hüttl. Der Anwalt aus Hannover hat in der Vergangenheit schon öfter Fußball-Fans vertreten. In einer ersten Amtshandlung setzte Hüttl dem FC Bayern eine Frist, das Hausverbot spätestens bis zum Osterwochenende wieder zurückzunehmen. Diese Frist ließ die FC Bayern AG nach AZ-Infos verstreichen, da man dort keine Veranlassung sieht, von der ausgesprochenen Sanktion Abstand zu nehmen.