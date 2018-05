Geldautomaten gesprengt: Vier Vorfälle innerhalb einer Woche

Einen Tag nach der ersten Sprengung in Ottobrunn nahmen sich die Gangster eine Filiale im nahegelegenen Grünwald vor – wieder war es eine Deutsche Bank. Der entstandene Schaden beläuft sich hier auf etwas eine viertel Million Euro. Der letzte Vorfall liegt erst einen Tag zurück: In der Nacht auf Dienstag sprengten die Täter einen Geldautomaten in einer Filiale der Deutschen Bank in Berg am Laim. Hier blieben die Unbekannten ohne Beute – zwar wurde der Automat durch die Explosion zerstört, der gepanzerte Tresor öffnete sich allerdings nicht.