Bandkollege Brad Fischetti trauert Devin Lima: LFO-Musiker stirbt mit 41 Jahren an Krebs

Devin Lima ist nicht der erste Band-Kollege, den Fischetti verliert. Im Jahr 2010 stirbt Sänger Rich Cronin (1974-2010) im Alter von nur 36 Jahren an Leukämie. Gemeinsam feierte die Boyband vor allem in den 1990er Jahren große Erfolge. Zu ihren bekanntesten Hits zählen die beiden Singles "Summer Girls" und "Girls on TV". Lima war jedoch nicht von Anfang an dabei. Er ersetzte den ausgestiegenen Brian "Brizz" Gillis, der auf Facebook ebenfalls seine Anteilnahme ausdrückt. Ohne viel Tamtam schreibt er: "Mir fehlen die Worte. Gott holt die Großen zu sich."