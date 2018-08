Mutmaßlicher Betrüger im September 2017 festgenommen

Das Vermögen, so der Anrufer, sei nicht sicher. Außerdem hätten die Verbrecher Komplizen bei der Bank - deswegen sollten die Opfer das Geld von ihrem Konto abheben. Ein Beamter werde darum vorbeikommen, das Geld abholen und in Sicherheit bringen. Angeklagt ist ein 30-jähriger Münchner. Er habe sich viermal als Polizist ausgegeben und so von Rentnern Geld abgeholt, hieß es in der Anklage. Ein weiterer Versuch sei gescheitert, weil die Bank rechtzeitig die Polizei informiert hatte und die Übergabe so geplatzt war.