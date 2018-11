Das am Freitag erschienene Album "Alles ist New York" entstand gemeinsam mit Kreativen, die auch mit Cicero zusammenarbeiteten, darunter Texter Frank Ramond. "Rogers plötzlicher Tod hat uns damals tief geschockt und gelähmt", erklärt Ramond in einer Mitteilung der Plattenfirma. Doch im Laufe der Zeit sei ihm und dem musikalischen Leiter der Big Band, Uwe Granitza, klar geworden, dass sie weiter "in diesem besonderen Genre" arbeiten wollten. "Als wir Daniel auf der Bühne erlebten, waren wir sofort von seiner unverwechselbaren Stimme begeistert", berichtet Ramond. Er sei die "perfekte Wahl".