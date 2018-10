Band 13 ist da "Gregs Tagebuch": Jetzt geht es ums Überleben

Er gehört laut "Forbes" zu den bestbezahlten Autoren der Welt: Das hat Jeff Kinney (47) vor allem seinem berühmten Antihelden Greg Heffley zu verdanken, der in der Reihe "Gregs Tagebuch" in Schule oder Ferien die Alltagsabenteuer eines Teenagers zu bestehen hat. Die jungen Leser lieben Greg, weil er so ist, wie Erwachsene Kinder nicht gerne sehen: Er hockt am liebsten daheim vor seinen Videospielen, von Schule und körperlichen Betätigungen im Freien hält er nichts. Eltern dagegen schätzen die stets witzigen Comic-Romane von Kinney, weil sie die Kids zum Lesen animieren. Kein Wunder also, dass jedes Jahr der neueste Band der Reihe sehnlichst erwartet wird. Jetzt ist es wieder so weit.