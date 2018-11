Stanislaw W. war schon früher straffällig geworden. Am 7. Mai 2014 wurde er in Polen aus dem Gefängnis entlassen, wo er wegen verschiedener Vermögensdelikte einsaß. Danach machte er einen dreimonatigen Fortbildungskurs bei einem privaten Anbieter, um sich als Pflegehilfskraft ausbilden zu lassen. Zunächst bekam er Aufträge aus der Slowakei und Polen, dann arbeitete in Deutschland.

Vorstrafe kein Ausschlusskriterium bei Ausbildung

Dass sich Vorbestrafte in Pflegeberufen ausbilden lassen, ist offenbar auch in Deutschland möglich. "Es gibt keine bundesweit einheitliche Regelung", sagte eine Sprecherin vom Deutschen Berufsverband für Pflegeberufe am Dienstag zur AZ. "Nicht jede Schule verlang ein erweitertes polizeiliches Führungszeugnis. Und auch bei den Arbeitgebern wird das unterschiedlich gehandhabt."