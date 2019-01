Rucksäcke in der Donau gefunden

Nach Einschätzung der Polizei entwendeten die Einbrecher in der Nacht einige Straßen vom Tatort entfernt auch anderen Geländewagen vom gleichen Typ. Am Montagmorgen fanden Mitarbeiter des Wasserschifffahrtsamts bei Arbeiten am Rechen in einem Zulauf zum Main-Donau-Kanal Rucksäcke, in denen sich Aufbruchswerkzeug und überwiegend leere Schmuckbehältnisse befanden und mit denen die Täter vermutlich die Beute abtransportierten.

Kurz vor 6.00 Uhr hatte ein Anwohner das verlassene erste Fahrzeug unweit des Tatorts entdeckt und die Polizei verständigt. Das Juweliergeschäft am Eingang zur Fußgängerzone führt vor allem Schmuck und Uhren aus dem Luxussegment und war nach Angaben der Polizei bereits in der Vergangenheit Ziel eines Raubüberfalls. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf mindestens 20 000 Euro.