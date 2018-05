Ballauf und Schenk im Einsatz Vier Fakten zum Kölner "Tatort"

Welche Folge von Ballauf und Schenk ist die erfolgreichste?

Kaum zu glauben, aber wahr: Die erfolgreichste Folge der beiden lief tatsächlich in diesem Jahr. Beim "Tatort: Bausünden" am 21. Januar 2018 schalteten 11,52 Millionen Menschen am Sonntagabend um 20:15 Uhr ein. So viele wie noch nie zuvor bei einem Kölner "Tatort" mit den beiden Ermittlern. Übrigens: Einsame Spitze und wahrscheinlich vollkommen unerreichbar ist der "Tatort: rot...rot...tot" aus Stuttgart. An Neujahr 1978 schalteten unfassbare 26,57 Millionen Zuschauer ein.