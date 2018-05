Am Hart - Absolut unverantwortlich hat sich eine 27-jährige Frau am Montagmorgen verhalten. Gegen 9 Uhr verließ die Frau ihre Wohnung in der Schleißheimer Straße, um ihre fünf Jahre alte Tochter in den Kindergarten zu bringen und mit dem Hund Gassi zu gehen. Ihr anderes Kind, einen dreijährigen Buben, ließ sie dabei unbeaufsichtigt in der Wohnung zurück, weil er noch schlief.