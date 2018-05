Wie steht es um die Gesundheit der First Lady? Melania Trump (48) ist am Montagmorgen (Ortszeit) im Walter Reed National Military Medical Center an der Niere operiert worden. Das gibt das Weiße Haus in einer offiziellen Mitteilung bekannt. Die Rede ist von unkritischen Nierenproblemen. Es sei eine sogenannte Embolisation durchgeführt worden, bei der Blutgefäße künstlich verschlossen werden.