Bald geht es weiter "The Crown": Die dritte Staffel kommt im November

Leider ist Colman bisher nur ein paar Sekunden zu begutachten. In dem Clip tritt sie offenbar an eine offenstehende Tür heran und blickt in Richtung Zuschauer. Neue Details zur dritten Staffel werden dabei nicht verraten. Colman ersetzt Claire Foy (35), die in den beiden ersten Staffeln die Queen gespielt hatte. Der Wechsel wurde notwendig, da sich die Serie unterschiedlichen Epochen im Leben der Monarchin widmet.