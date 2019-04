Bald feiert er seinen Hochzeitstag Hugh Jackman: Das ist sein Rezept für eine glückliche Ehe

Furness und Jackman lernten sich am Set der australischen TV-Serie "Correlli" kennen und lieben. Zusammen haben sie ihren Sohn Oscar (18) und Tochter Ava (13). Immer wieder betonte Jackman auch in der Vergangenheit, dass seine Familie das Wichtigste für ihn sei. Am liebsten habe er es, wenn er vor seinem Landhaus an einem Lagerfeuer sitzen und mit seiner Familie Marshmallows grillen könne, wie er weiter erzählt.