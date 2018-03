München - Der Brennerbasistunnel (lesen Sie hier: Das ist das Mega-Projekt) kommt, aber wie kommen die Güterzüge vom Norden her zu ihm? Die Deutsche Bahn will voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte erste Vorschläge zum Verlauf der beiden Bahntrassen für den Nordzulauf zu dem Tunnel präsentieren. "Wenn wir erste Ideen für mögliche Trassenverläufe vorstellen, wird noch vieles sehr vage sein", sagte der Projektleiter der Bahn, Torsten Gruber, am Dienstag in Rosenheim.