Laut "SZ" würde die Neubaustrecke am Gleisknoten Neulustheim westlich des Nymphenburger Schlossparks aus dem bestehenden Gleis ausfädeln, dann auf Münchner Stadtgebiet durch einen Tunnel gehen und sich am Verlauf der A 92 orientieren. Nördlich von Neufahrn bei Freising ist sie wieder an die Strecke München-Freising angebunden.