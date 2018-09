"Es ist scheiße, das kann man nicht anders sagen. Egal wie man es verpackt, ich kann nicht mehr laufen" sagte die erfolgreichste Bahnradsportlerin der Geschichte dem Magazin. Am 26. Juni war Vogel beim Training in Cottbus in voller Fahrt (rund 60 km/h) mit einem holländischen Nachwuchsfahrer auf der Bahn zusammengestoßen und gestürzt. Der Niederländer wollte einen stehenden Start üben, Vogel übersah ihn. Sie erlitt schwerste Rückenverletzungen.