Freising - Ein 31-Jähriger aus Freising hat sich am Dienstagmorgen (15. Januar) in Lebensgefahr begeben und das alles wegen ein paar Minuten Umweg. Wie die Bundespolizei berichtet, fuhr ein Zugführer mit der S-Bahn gegen 4.20 Uhr gerade in den Bahnhof Freising ein, als er einen Mann sah, der die Gleise überquerte.